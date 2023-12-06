Путин: Ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы ждали вас в Москве, но знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений», — подчеркнул российский лидер.

Путин также вновь пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить Москву, на что кронпринц ответил согласием, отмечает ТАСС.

Кроме того, Президент России предложил наследному принцу Саудовской Аравии обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, назвав встречу своевременной.

Во время визита в королевство Путин собирался в том числе обсудить вопросы, связанные с нефтью. До этого страны ОПЕК+ предварительно договорились снизить нефтедобычу.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Саудовская Аравия и РФПИ вложат более 1 трлн рублей в российскую экономику.

О визите Президента РФ в ОАЭ можно прочитать в материале Ближневосточное танго и зов на БРИКС в Казань: о чем договорился Путин в Абу-Даби.