Ближневосточное танго и зов на БРИКС в Казань: о чем договорился Путин в Абу-Даби

Владимир Путин сегодня прилетел в ОАЭ. Встречали его с почетом, демонстрируя самый высокий уровень уважения

Фото: kremlin.ru

Ураганный дипломатический блиц

Владимир Путин сегодня прилетел в ОАЭ. Встречали его с почетом, демонстрируя самый высокий уровень уважения, которого не удостаивались европейские лидеры. Например, президента Германии в Катаре неделю назад вообще никто не приехал встречать. А сегодня небо над Абу-Даби окрасилось в цвета российского флага.

Отдавая дань теплой встрече, Путин пригласил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна на саммит БРИКС в Казани в 2024 году. Президент ОАЭ в свою очередь заявил, что они уделяют особое внимание сотрудничеству с Россией в сфере энергетики и передовых технологий.

Оба президента заверили друг друга в том, что отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень и Абу-Даби продолжит укреплять сотрудничество с Россией. Путин также поблагодарил президента ОАЭ за предоставление участка для строительства православного храма в этой стране.

Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время являются главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки в $9 млрд. За январь – сентябрь 2023 года товарооборот прибавил 63% относительно прошлогодних показателей за тот же период.

Оба президента заверили друг друга в том, что отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень Фото: kremlin.ru

На очереди – Саудовская Аравия

Далее Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, где он встретится с де-факто главой государства – наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Товарооборот РФ с Саудовской Аравией в январе – сентябре 2023 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,35 млрд. Среди перспективных направлений работы – сельское хозяйство, энергетика, в том числе атомная. А также промышленность, инвестиционная и космическая сферы.

А уже 7 декабря российский президент проведет переговоры со своим иранским коллегой, который прилетит в Москву. Здесь наверняка будут переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа. У Ирана огромное влияние на ХАМАС. Здесь у Москвы есть возможность далеко продвинуться с миротворческой миссией в этом конфликте.

Далее Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом Фото: kremlin.ru

План Запада по изоляции России провалился

Выдающихся дипломатов всегда отличает чувство уместности, чувство точного выбора времени для своих действий. Владимир Путин удивительно своевременно совершает дипломатический вояж на Ближний Восток. Там как раз накопилась критическая масса раздражения по отношению к Америке.

Особенно после того, как США всеми силами поддержали геноцид палестинцев в секторе Газа. При этом конфликт не думает затихать и грозит распространиться на другие страны. И здесь Владимир Путин, как влиятельный посредник, может сыграть роль миротворца, в то время когда ни у кого не получается погасить ближневосточный конфликт.

Предыдущие визиты Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию состоялись в 2019 году. С тех пор очень много изменилось в международных отношениях, но дружба России с этими странами устояла. И Эр-Рияд, и Абу-Даби, как и большинство арабских столиц, сохранили, вопреки давлению Запада, контакты с Москвой. Они не только отказались вводить антироссийские санкции, а напротив, нарастили сотрудничество с Россией.

Сам по себе визит Путина на Ближний Восток имеет еще и огромное символическое значение – это впечатляющая демонстрация провала Запада по изоляции России на международной арене. Потому что визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты – это визит в две ключевые державы Персидского залива.

А тут еще и встреча с третьей ключевой державой этого региона – с Ираном. Такая ближневосточная неделя Путина должна стать событием года для дипломатических отношений Ближнего Востока и России. Она в очередной раз продемонстрирует всем: Россия остается важнейшим геополитическим игроком на международной сцене. А также заставляет Запад расписаться в своей беспомощности.

Визит Путина на Ближний Восток – это впечатляющая демонстрация провала Запада по изоляции России на международной арене Фото: kremlin.ru

Переговоры пропитаны нефтью

Все три ближневосточные державы – лидирующие игроки на мировом рынке нефти. Да, пока Иран находится под санкциями и на него не распространяются квоты на добычу. Но США в последнее время стали инициаторами ослабления санкционного режима для Ирана. Это делается в пику России, потому что Иран начинает поставлять нефть в Китай, а это один из важнейших рынков сбыта для нефти из России.

Американцы закрывают глаза на поставки нефти из Ирана в Китай, создавая конкуренцию для российских поставок. Переговоры России с Ираном должны согласовать, гармонизировать поставки нефти в Китай, чтобы был достигнут баланс интересов. Вполне возможно, что РФ сможет продавить квоты для иранцев по добыче, но так, чтобы Иран не пострадал.

Разумеется, на встречах будет обсуждаться и вопрос обхода санкций в отношении России. Здесь ключевая роль принадлежит ОАЭ. Страна стала крупнейшим хабом по обходу санкций в отношении РФ. Через ОАЭ сейчас массово идет реализация российской нефти, многие трейдеры российской нефти зарегистрированы в этой стране.

Кроме того, наверняка будут обсуждаться вопросы о будущем ОПЕК+. Сегодня благодаря ней цены на нефть высоки, но другие страны, не входящие в это объединение, стали увеличивать объемы своих поставок.

Это может привести к падению нефтяных цен. Следовательно, ОПЕК+ должна отреагировать на эти процессы и в противовес предпринять меры по недопущению падения цен на нефть, возможно, через дальнейшее сокращение добычи.

БРИКС становится центром силы для всех стран, которые хотят избавиться от гегемонии США Фото: kremlin.ru

Добро пожаловать в Казань!

Еще одна важная тема переговоров – БРИКС. Путин как раз и встречается с главами государств, которые с 1 января 2024 года должны вступить в БРИКС.

Организация становится центром силы для всех стран, которые хотят избавиться от гегемонии США. БРИКС предлагает новое альтернативное видение на то, как должна быть устроена международная политика.

Тем более Россия выступает страной-хозяйкой XVI саммита БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.