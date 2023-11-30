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Страны ОПЕК+ предварительно договорились снизить добычу нефти
Страны ОПЕК+ предварительно договорились сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Как пишет РБК со ссылкой на Reuters, в результате таких решений рынок рискует лишиться до 2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.
Ранее Саудовская Аравия добровольно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки, а Россия уменьшила экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки. Однако эти «договоренности» истекают 31 декабря 2023 года, уточняют в издании. При этом страны ОПЕК+, которые добывают большую часть нефти (почти 40%), сократили добычу «черного золота» на 5 млн баррелей в сутки в общей сложности.
Напомним, ОПЕК – это организация стран, экспортирующих нефть, существующая с 1960-го. На данный момент туда входят 13 государств: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Арабские Эмираты, Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея, Конго и Венесуэла.
При этом ОПЕК+ – это альянс стран, которые не входят в ОПЕК. Данное «объединение» было создано на фоне падения цен на нефть в середине 2010-х годов. Сейчас, за исключением самого ОПЕК, в ОПЕК+ входят 10 стран: Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Оман, Бруней, Малайзия, Мексика, Судан и Южный Судан.
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