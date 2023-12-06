Саудовская Аравия и РФПИ вложат более 1 трлн рублей в российскую экономику

Партнеры из Саудовской Аравии вместе с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируют вложить в экономику России свыше 1 трлн рублей. Такой объем инвестиций ожидается в 2024 и 2025 годах, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что в результате такой денежной отдачи объем текущего портфеля совместных инвестиций вырастет в два раза, цитирует спикера ТАСС.

Дмитриев добавил, что РФПИ с самого начала своей деятельности видел в Ближнем Востоке партнера, с которым следует работать, создавать «мосты» между Россией и ведущими странами региона по всем направлениям сотрудничества.

Так, со слов Дмитриева, за последние 8 лет РФПИ и партнеры из Саудовской Аравии вложили более 1 трлн рублей в 40 с лишним совместных проектов. При этом 12 из них реализовали «с нуля». Сюда относят проекты из области информационных технологий, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии.

С помощью подобных «общих» проектов страны смогли создать больше 200 тысяч рабочих мест. Компании же, в которые инвестировали деньги, заработали 4,2 трлн рублей выручки за 2022 год, поделился собеседник агентства.