Путин отметил успешное сотрудничество РФ и Катара в фармацевтике и производстве удобрений

Сотрудничество России и Катара по многим направлениям успешно развивается. В том числе, страны активно взаимодействуют в таких важных сферах, как фармацевтика, производство удобрений и инфраструктура, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения между Катаром и Россией развиваются успешно. У нас объем товарооборота пока небольшой, но имеет тенденцию к увеличению. Благодаря вашему участию непосредственному осуществляется и инвестиционная деятельность, и надо сказать, что она очень диверсифицирована, по самым разным направлениям осуществляются инвестиции», – отметил российский лидер.

Напомним, Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо участия в саммите «Россия – Центральная Азия» у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч.