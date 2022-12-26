Путин назвал русский язык «объединяющей силой» стран СНГ

Русский язык — это мощная объединяющая сила, скрепляющая страны СНГ. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык», — убежден российский лидер.

Путин также напомнил, что на одном из саммитов содружества было принято решение объявить 2023 год в СНГ Годом русского языка.

Неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств проходит в северной столице по инициативе российской стороны. Как сообщал «Татар-информ», Путин предложил коллегам из стран СНГ провести предновогодний саммит во время рабочей поездки в Астану в октябре. Там он принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч.