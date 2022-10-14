Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в Петербурге перед Новым годом

Президент России Владимир Путин пригласил всех руководителей стран СНГ перед Новым годом посетить Санкт-Петербург. Он предположил устроить там неформальную встречу, сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали — накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю», — сказал глава российского государства во время выступления на саммите глав СНГ в узком составе.

Напомним, в Астану Владимир Путин прибыл в ночь с 12 на 13 октября. Вчера он принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч.