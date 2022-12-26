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Ру Тат
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Политика
26 декабря 2022  16:05

В Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ

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В Санкт-Петербурге лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств собрались на неформальный саммит. Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, сообщает пресс-служба Кремля.

В северную столицу России по приглашению главы российского государства Владимира Путина прибыли Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер‑министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, таджикистанский лидер Эмомали Рахмон, а также президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Как сообщал «Татар-информ», российский лидер предложил коллегам из стран СНГ провести предновогодний саммит во время своей рабочей поездки в Астану в октябре. Там он принял участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч.

 

#СНГ #Владимир Путин #политика
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