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Политика
14 октября 2022  13:23

Страны СНГ договорились о создании организации по поддержке и продвижению русского языка

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Руководители стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Соответствующий документ был подписан по итогам саммита Совета глав государств СНГ в Астане. Он опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал, что при создании этой организации Москва окажет максимальное содействие, и напомнил, что в декабре 2020 года лидеры объединения приняли решение об объявлении 2023 года в содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения.

«Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым – Президентом Казахстана, – о создании под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка», – отметил российский лидер.

 

#русский язык #СНГ #Владимир Путин
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