Президент России Владимир Путин

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Утверждения о планах России напасть на Североатлантический альянс являются бредом, а авторы подобных заявлений «тупы как стол». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

При этом Путин также призвал иностранные СМИ не лепить из России образ врага. По его словам, власти РФ не стараются возродить Советский Союз, «не надо придумывать на голом месте», эта страница перевернута.

Ранее он предупредил, что нанесение Украиной ударов по РФ с участием государств Запада означает вовлечение последних в прямую войну против России.