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Политика 5 июня 2024 22:06

Путин: Удары по РФ при участии стран Запада означают прямую войну против России

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Путин: Удары по РФ при участии стран Запада означают прямую войну против России
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Нанесение Украиной ударов по РФ с участием государств Запада означает вовлечение последних в прямую войну против России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Россия отреагирует на подобное развитие событий, заверил в связи с этим Президент РФ.

При этом он подчеркнул, что ответ Москвы на поставки Киеву дальнобойного оружия должен быть асимметричным, отмечает РИА Новости.

Соответственно, Путин уточнил, что российская сторона может поставить свое дальнобойное оружие в другие регионы мира, откуда будут наноситься чувствительные удары по странам, передающим оружие Украине.

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#Владимир Путин #спецоперация #ПМЭФ
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