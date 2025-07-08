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Политика 8 июля 2025 16:57

Путин назначил Никитина министром транспорта РФ

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Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
Андрей Никитин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне Путин отправил в отставку проработавшего министром транспорта чуть более года Романа Старовойта. Вскоре после этого экс-чиновник был найден мертвым.

Андрей Никитин с 2011 по 2017 год работал генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С октября 2017 по февраль 2025-го – губернатор Новгородской области.

С февраля текущего года – заместитель министра транспорта РФ. Вчера после отставки предшественника стал врио руководителя ведомства.

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#минтранс рф #Владимир Путин
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