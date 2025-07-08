Путин назначил Никитина министром транспорта РФ

Андрей Никитин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне Путин отправил в отставку проработавшего министром транспорта чуть более года Романа Старовойта. Вскоре после этого экс-чиновник был найден мертвым.

Андрей Никитин с 2011 по 2017 год работал генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С октября 2017 по февраль 2025-го – губернатор Новгородской области.

С февраля текущего года – заместитель министра транспорта РФ. Вчера после отставки предшественника стал врио руководителя ведомства.