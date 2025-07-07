Минтранс под новым руководством: Путин назначил Никитина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина временно исполняющим обязанности министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Документ уже вступил в силу.

После подписания указа глава государства провел рабочую встречу с Никитиным. Путин отметил значимость транспортной сферы для страны и выразил надежду, что Никитин применит весь свой опыт и навыки для решения ключевых задач отрасли. При положительном решении парламента президент готов поддержать его кандидатуру на постоянной основе.

Премьер-министр Михаил Мишустин положительно охарактеризовал как профессиональные, так и личные качества Никитина, отметив его достижения на предыдущих постах.

Сам Никитин заявил, что приложит все усилия для развития транспортной системы страны. По его словам, в масштабах России важно создать максимально эффективную инфраструктуру, отвечающую потребностям экономики и населения.