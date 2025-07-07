Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Роман Старовойт в 2017 году

Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин своим указом освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).

До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.