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Политика 7 июля 2025 09:23

Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

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Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ
Роман Старовойт в 2017 году
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин своим указом освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).

До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.

#минтранс рф
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