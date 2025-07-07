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Происшествия 7 июля 2025 16:00

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

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Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым
Фото: Министерство транспорта РФ

Бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово. Причина смерти – огнестрельное ранение, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил Старовойта от занимаемой должности.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).

До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.

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