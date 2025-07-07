Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым
Бывший министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово. Причина смерти – огнестрельное ранение, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил Старовойта от занимаемой должности.
Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).
До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.