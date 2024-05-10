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Путин назначил Мишустина Премьер-министром России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства РФ», — сказано в документе.
7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день Правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным главой государства.
Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Мишустина с утверждением в должности Председателя Правительства РФ.
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