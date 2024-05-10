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Госдума утвердила Мишустина в должности Премьер-министра России
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Депутаты Государственной думы РФ утвердили Михаила Мишустина в должности Председателя Правительства. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Кабмина.
Согласно информационному табло, за кандидатуру Мишустина проголосовали 375 человек, воздержались 57.
Фото: телеграм-канал Кабмина
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