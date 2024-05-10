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Политика 10 мая 2024 16:25

Госдума утвердила Мишустина в должности Премьер-министра России

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Депутаты Государственной думы РФ утвердили Михаила Мишустина в должности Председателя Правительства. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Кабмина.

Согласно информационному табло, за кандидатуру Мишустина проголосовали 375 человек, воздержались 57.

Фото: телеграм-канал Кабмина

#Михаил Мишустин
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