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Правительство России сложило полномочия
Правительство России сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона „О Правительстве Российской Федерации“ Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — говорится в тексте приведенного документа.
Напомним, что сегодня состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства пообещал ставить превыше всего интересы и безопасность народа РФ.
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