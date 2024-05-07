Правительство России сложило полномочия

Фото: пресс-служба Правительства России

Правительство России сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона „О Правительстве Российской Федерации“ Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — говорится в тексте приведенного документа.

Напомним, что сегодня состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства пообещал ставить превыше всего интересы и безопасность народа РФ.