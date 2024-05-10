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Минниханов поздравил Мишустина с утверждением в должности Премьер-министра
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Михаила Мишустина с утверждением в должности Председателя Правительства РФ.
«Котлыйбыз, Михаил Владимирович! Это высокое доверие Владимира Владимировича [Путина]. Сезнең алдыгызга куелган барлык бурычлар да үтәләчәк дип ышанам! (Поздравляем, Михаил Владимирович! <...> Уверен, что все поставленные перед вами задачи будут выполнены!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Как передает РИА Новости, нижняя палата российского парламента направила Президенту постановление об утверждении Мишустина Премьер-министром РФ.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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