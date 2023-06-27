Путин: Наша армия и народ не поддерживали мятеж

Люди, втянутые в попытку военного мятежа, быстро поняли, что армия и народ не на их стороне. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к силовикам с крыльца Грановитой палаты Московского Кремля, сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, четкое развертывание подразделений силовых структур помогло быстро пресечь опасное развитие обстановки в стране.

«Благодарю весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», — сказал российский лидер, выступая с обращением к подразделениям Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и Федеральной службы охраны.

Путин выразил уверенность, что именно решимость и мужество военных и консолидация всего российского общества сыграли определяющую роль в стабилизации обстановки.

В ночь с 23 на 24 июня в Ростове-на-Дону частной военной компанией «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа на фоне заявлений руководителя компании Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Минобороны и ФСБ опровергли эту информацию. На следующий день подразделения группы «Вагнер» начали движение на Москву, но затем при посредничестве Президента Беларуси Александра Лукашенко согласились вернуться в лагеря.

Еще 25 июня отряды «Вагнера» покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.