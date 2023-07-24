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Политика 24 июля 2023 09:14

Путин написал для африканских СМИ статью о развитии двусторонних отношений

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Путин написал для африканских СМИ статью о развитии двусторонних отношений
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин написал для медиа Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней российский лидер рассказал о становлении и перпективах дальнейшего взаимодействия РФ и африканских государств. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Партнерские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Африка во все времена относились друг к другу с доверием и доброжелательностью. Он подчеркнул, что с нетерпением ожидает встреч с лидерами африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге 28-29 июля и настроен на плодотворное конструктивное общение.

Помимо прочего, Президент РФ упомянул зерновую сделку, подвергнув критике ее реализацию за невыполнение условий соглашения. «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — заметил он.

Статья Владимира Путина переведена на шесть языков: французский, португальский, немецкий, английский, арабский и испанский.

Продуктовая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна и снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Власти РФ настаивали на пакетном характере договоренностей. О прекращении действия зерновой сделки в Кремле объявили 17 июля этого года, заверив, что это решение не связано с произошедшей перед этим диверсией на Крымском мосту.
#Владимир Путин #центральноафриканская республика #СМИ
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