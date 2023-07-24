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Путин написал для африканских СМИ статью о развитии двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин написал для медиа Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней российский лидер рассказал о становлении и перпективах дальнейшего взаимодействия РФ и африканских государств. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Партнерские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности», — заявил российский лидер.
По словам Путина, Россия и Африка во все времена относились друг к другу с доверием и доброжелательностью. Он подчеркнул, что с нетерпением ожидает встреч с лидерами африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге 28-29 июля и настроен на плодотворное конструктивное общение.
Помимо прочего, Президент РФ упомянул зерновую сделку, подвергнув критике ее реализацию за невыполнение условий соглашения. «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — заметил он.
Статья Владимира Путина переведена на шесть языков: французский, португальский, немецкий, английский, арабский и испанский.
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