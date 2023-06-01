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Общество 1 июня 2023 15:44

Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга <...>», – сказано в тексте.

Прошлой ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу Шебекино. Пострадали пять человек. Вечером в городе из-за очередного обстрела на одном из промышленных предприятий начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, что доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.

#Владимир Путин #орден Мужества #госнаграды #Белгородская область
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