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Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга <...>», – сказано в тексте.
Прошлой ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу Шебекино. Пострадали пять человек. Вечером в городе из-за очередного обстрела на одном из промышленных предприятий начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, что доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.
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