Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга <...>», – сказано в тексте.

Прошлой ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу Шебекино. Пострадали пять человек. Вечером в городе из-за очередного обстрела на одном из промышленных предприятий начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, что доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.