Шебекино вновь подверглось обстрелу, на одном из предприятий начался пожар

В Белгородской области приграничный город Шебекино сегодня вечером вновь подвергся обстрелу. На одном из промышленных предприятий начался пожар, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, организованного в социальных сетях.

По словам губернатора, об очередном ударе его проинформировал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

«Ситуация в Шебекине лучше не становится. Идет обстрел Шебекина, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — пояснил Гладков, уточнив, что после завершения прямого эфира он будет «более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации».

Ранее стало известно, что Вячеслав Гладков доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгородской области. До этого ночью при «массированном ударе» по Шебекину пострадали четыре человека, о чем сообщал «Татар-информ».