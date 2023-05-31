Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сложившейся в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.

«Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал Президенту России Владимиру Путину по текущей обстановке», — сообщил губернатор, начиная прямой эфир в социальных сетях.

Сегодня ночью при «массированном ударе» по приграничному городу Шебекино пострадали четыре человека, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Мужчина с осколочными ранениями шеи и спины (в тяжелом состоянии) и женщина с осколочными ранениями руки и предплечья были доставлены в больницу Белгорода. Две раненые женщины отказались от госпитализации.

Позднее, днем, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок осколки снаряда зацепили автомобиль. Водителя с ранением правого предплечья в состоянии средней степени тяжести оказался госпитализирован в травматологию, о чем глава региона проинформировал в Telegram-канале.

Кроме того, с сегодняшнего дня предполагалось начать вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов. Первую партию из 300 несовершеноолетних планировалось отправить в Воронеж.