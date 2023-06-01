Количество пострадавших при обстреле в Шебекино выросло до пяти

При обстреле Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями», – указано в сообщении.

Напомним, ночью приграничный город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу, который продлился около часа. Ранее «Татар-информ» сообщал, по предварительным данным, что при обстреле пострадали два человека.