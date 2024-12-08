Путин наградил Фрейндлих и Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Они отмечены за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.

Таким образом, Пиотровский и Фрейндлих стали полными кавалерами данного ордена.

Напомним, что знаменитая актриса отмечает сегодня 90-летний юбилей. В поздравлении Президент назвал ее легендой театра и кинематографа, а ее работы — «эталоном высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу».

Михаил Пиотровский отметит свой день рождения завтра. Ему исполнится 80 лет.