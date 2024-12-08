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Путин наградил Фрейндлих и Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Они отмечены за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.
Таким образом, Пиотровский и Фрейндлих стали полными кавалерами данного ордена.
Напомним, что знаменитая актриса отмечает сегодня 90-летний юбилей. В поздравлении Президент назвал ее легендой театра и кинематографа, а ее работы — «эталоном высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу».
Михаил Пиотровский отметит свой день рождения завтра. Ему исполнится 80 лет.
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