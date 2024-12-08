news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 8 декабря 2024 10:37

Путин наградил директора и главного художника театров из Татарстана

Скопировать ссылку

Директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова и главный художник Татарского государственного академического театра имени Г.Камала Сергей Скоморохов отмечены государственными наградами РФ. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

Так, Скоморохов удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве», а Исмагилова звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — поясняется в тексте.

Также почетные звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ» и «Заслуженный работник транспорта РФ получили начальник Кукморского районного госветобъединения Рифат Каримуллин и исполнительный директор ООО «Буревестник» Резеда Валиева.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент России также наградил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и руководителя Аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степеней соответственно.

#награждение #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100