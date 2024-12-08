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Путин наградил Метшина и Гафарова за заслуги перед Отечеством
Мэр Казани Ильсур Метшин и вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров награждены орденами «За заслуги перед Отечеством». Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Метшин отмечен орденом II степени, а Гафаров — IV степени. Согласно документу, награда вручается «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».
Также, напомним, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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