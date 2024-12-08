Путин наградил Метшина и Гафарова за заслуги перед Отечеством

Ильсур Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин и вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров награждены орденами «За заслуги перед Отечеством». Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Метшин отмечен орденом II степени, а Гафаров — IV степени. Согласно документу, награда вручается «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».

Шамиль Гафаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также, напомним, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Орден вручается за выдающиеся заслуги в области укрепления российской государственности, вклад в развитие России, научные исследования, за развитие культуры и искусства, достижения в спорте, вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами и другие заслуги.