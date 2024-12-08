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Рустам Минниханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сообщается, что руководитель республики отмечен наградой «за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».
Орден вручается за выдающиеся заслуги в области укрепления российской государственности, вклад в развитие России, научные исследования, за развитие культуры и искусства, достижения в спорте, вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами и другие заслуги.
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