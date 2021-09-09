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9 сентября 2021  15:22

Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания в память о главе МЧС РФ

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Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Российского организационного  комитета «Победа» объявил минуту молчания в память о генерале армии, главе МЧС России Евгении Зиничеве, погибшем при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», – сказал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что накануне в Московской области произошел взрыв газа в жилом доме. Двое людей погибли, 15 пострадали. 

«Кроме того, вчера же в Московской области произошла трагедия – взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие», – отметил Путин.

Он попросил всех присутствующих почтить память погибших минутой молчания.

Глава МЧС Росии Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельникова, сорвавшегося со скалы.

9 сентября Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил погибшему министру звание Героя России.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что Зиничев будет похоронен 10 сентября на родине в Санкт-Петербурге.

#Владимир Путин #евгений зиничев
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