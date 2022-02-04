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Спорт
4 февраля 2022  17:20

Путин на Олимпиаде в Пекине поприветствовал российских спортсменов с трибун

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал российских олимпийских спортсменов на играх в Пекине, сообщает специальный корреспондент кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Сегодня в Пекине проходит церемония открытия зимней Олимпиады-2022. 

Глава государства 4 февраля прибыл в китайскую столицу. 

Путин встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на церемонию открытия. 

В олимпийскую сборную команду России в этом году вошли 213 человек.

Спортсмены вышли на Национальный стадион в Пекине под 46-м номером. Знаменосцами стали хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подготовила обзорный материал о главных интригах Олимпиады.

 

#Владимир Путин #Олимпиада-2022 #олимпиада в Пекине
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