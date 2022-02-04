Путин на Олимпиаде в Пекине поприветствовал российских спортсменов с трибун

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал российских олимпийских спортсменов на играх в Пекине, сообщает специальный корреспондент кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Сегодня в Пекине проходит церемония открытия зимней Олимпиады-2022.

Глава государства 4 февраля прибыл в китайскую столицу.

Путин встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на церемонию открытия.

В олимпийскую сборную команду России в этом году вошли 213 человек.

Спортсмены вышли на Национальный стадион в Пекине под 46-м номером. Знаменосцами стали хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подготовила обзорный материал о главных интригах Олимпиады.