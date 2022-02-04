Песков: Встреча Путина с Си Цзиньпином была теплой и продуктивной

Встреча Президента РФ Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином была теплой и продуктивной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча», — подчеркнул представитель Кремля.

Отмечается, что беседа лидеров двух стран продлились почти четыре часа.

По словам Пескова, после завершения переговоров политики отправились вдвоем на рабочий ланч, где продолжат общение, чтобы обсудить вопросы региональной и международной повестки

В ходе переговоров подробно обсуждался вопрос о действиях США и их союзников по НАТО. Путин и Си Цзиньпин призвали Запад не возвращаться к методам «холодной войны» и строить отношения в мире на базе взаимного уважения.