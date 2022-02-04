Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Китая Пекин. Здесь он проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы российско-китайского сотрудничества и стратегического взаимодействия. Путин и Си Цзиньпин рассмотрят широкий спектр вопросов, в том числе в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры России и Китая также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике. Сообщается, что по итогам визита и двухсторонних переговоров будет принято совместное заявление.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдет 4 февраля до начала церемонии открытия Олимпийских игр, примерно в середине дня по пекинскому времени.

После переговоров с главой КНР Путин примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Она начнется в 15.00 по московскому времени.