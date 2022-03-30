Путин и Шольц обсудили вопросы оплаты поставок российского газа в рублях

Вопросы перехода на оплату российского природного газа в рублях обсудили сегодня во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Ранее на совещании с членами Правительства Президент России поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. При этом контрагенты не увидели возможности пойти на такой шаг. Об отказе стран «Большой семерки» от подобных расчетов проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.

Сегодня в ходе телефонного разговора стороны отметили, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа». Путин и Шольц условились, что вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Президент РФ и канцлер Германии также обменялись мнениями об итогах очередного раунда российско-украинских переговоров, которые прошли накануне в Стамбуле, и обсудили вопросы эвакуации мирных жителей с территории, где ведутся боевые действия, прежде всего — из Мариуполя.