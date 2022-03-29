Макрон планирует обсудить с Путиным эвакуацию жителей Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует сегодня провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждения вновь будет обстановка на Украине, в частности эвакуация мирного населения из Мариуполя. Об этом со ссылкой на представителя МИД Франции Анн-Клэр Лежандр сообщает РИА Новости.

«Президент республики планирует завтра (речь идет о вторнике — прим. Т-и) поговорить с Владимиром Путиным», — заявила представитель министерства.

Она подчеркнула, что главной целью Макрона является прекращение огня, которое позволит обеспечить «свободное перемещение населения» и свободный доступ для гуманитарной помощи.