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Путин и Лукашенко посетили Спасо-Преображенский собор на Валааме
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили карельский остров Валаам на Ладожском озере. Они осмотрели один из главных паломнических центров в северо-западной части России – Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.
Напомним, вечером в субботу белорусский лидер приехал в Санкт-Петербург для встречи с Путиным и обусждения «наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем». В воскресенье они провели переговоры, а также побывали в морском соборе Кронштадта.
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