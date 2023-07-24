Путин и Лукашенко посетили Спасо-Преображенский собор на Валааме

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили карельский остров Валаам на Ладожском озере. Они осмотрели один из главных паломнических центров в северо-западной части России – Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером в субботу белорусский лидер приехал в Санкт-Петербург для встречи с Путиным и обусждения «наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем». В воскресенье они провели переговоры, а также побывали в морском соборе Кронштадта.