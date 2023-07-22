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Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.
«Первого встречают в СПб», — отмечается в подписи к видео, на котором запечатлены выход Лукашенко из самолета и его общение со встречающими.
Встретил Президента Беларуси в аэропорту глава Ленинградской области Александр Дрозденко, о чем рассказала пресс-служба губернатора и Правительства региона в Telegram-канале.
Предполагается, что Путин встретится с Лукашенко завтра, 23 июля. Политики обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
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