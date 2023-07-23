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Путин и Лукашенко побывали в морском соборе Кронштадта — у входа их ждали местные жители
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадт. Лидеры государств посетили Музей военно-морской славы, ставропигиальный Никольский морской собор, сообщает пресс-служба Кремля.
Музей был возведен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов Первой мировой войны и посвящен истории возникновения и развития российского плота. Как ожидается, выставочный комплекс начнет работу в День Военно-Морского флота — 30 июля этого года.
На выходе президентов ожидали местные жители. Они поговорили с людьми, пожимали им руки и делали фотографии со всеми желающими. Собравшиеся желали лидерам государств здоровья и благополучия.
Напомним, что в конце июня, во время поездки в Дагестан, Владимир Путин встретился с жителями Дербента, которые ожидали его приезда на набережной.
Фото: пресс-служба Кремля
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