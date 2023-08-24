«Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стало новостью номер один

Фото: стоп-кадр видео

Пять версий причин крушения самолета Пригожина

Чтобы искать заинтересованные стороны в смерти Евгения Пригожина, надо сначала убедиться, что крушение самолета не стало результатом технической поломки или ошибкой пилотирования. Пока де-юре причины авиакатастрофы не названы.

«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — отмечали в Следственном комитете.

Позже стало известно, что специально созданная комиссия Росавиации рассматривает пять версий. Среди них техническая неисправность, ошибка пилотирования, погодные условия, внешнее воздействие и теракт.

Большинство экспертов склоняются к мнению, что крушение произошло в результате теракта. Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт Юрий Кнутов, на технические неисправности и погодные условия при крушении самолета Пригожина не похоже.

«Как правило, технические проблемы возникают при взлете, а не после выхода на оптимальную высоту. По статистике, большинство технических неисправностей происходят во время взлета. Погодные условия? За час до инцидента была гроза. На кадрах, которые появились в сети, погодных воздействий не было», – считает эксперт.

Почему версия с работой ПВО и ракетного поражения отпадает

При этом в соцсетях те же авторы, которые радовались мятежу Пригожина, сваливают вину за произошедшее на Россию. Самая распространенная версия – ошибочная или направленная работа ПВО. То есть попадание ракеты в самолет. Версия довольно легко разбивается фактами. Прежде всего, характерного взрыва самолета ни на одном из видео не видно. Да и вообще, как заявляют эксперты, сама теория поражения пригожинского самолета – откровенная дезинформация.

«Ракета оставляет за собой инверсионный след, который невооруженным взглядом увидят тысячи людей. К тому же ракета осуществляет не сбитие, а подрыв самолета, что также невозможно не увидеть. Причем подрыв оставляет за собой облако, которое висит 5-10 минут в зависимости от погодных условий. Всего этого зафиксировано не было, я исключаю поражения этого самолета системами ПВО и ракетой вообще», – заявил нашему корреспонденту Кнутов.

При этом директор Музея ПВО дал нашему изданию развернутый ликбез по ситуациям, в которых возможно уничтожение гражданского самолета над территорией России.

«Если самолет предпринимает резкие или странные движения или покидает маршрутный коридор, то является нарушителем полета. В таком случае диспетчер дает команду вернуться в коридор. Если пилоты не слушаются, то поднимаются один-два истребителя и принуждают осуществить посадку, сопровождая нарушителя до аэродрома. И только если самолет продолжает странные действия, его могут уничтожить. Но это решение принимается, во-первых, на очень высоком уровне. А во-вторых, ликвидацию выполняют истребители, а не ракеты», – сообщил Кнутов.

К этому стоит добавить, что Росавиация уже официально подтвердила, что полет происходил «на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке». То есть в том самом «коридоре», про который говорит эксперт.

Большинство экспертов склоняются к мнению, что крушение произошло в результате теракта Фото: t.me/grey_zone

Теракт или диверсия спецслужб Украины

«Склоняюсь к тому, что это теракт или диверсия спецслужб Украины к их Дню независимости. Чтобы ослабить сильное воинское подразделение России. Возможно, там рассчитывают на какой-то военный мятеж в результате убийства Пригожина», – приходит к очевидному выводу эксперт.

Западные СМИ и отдельные «либеральные силы» в России поспешили возложить вину за случившееся на РФ. Но мотивы такой трактовки выглядят сомнительно. За пару дней до смерти Пригожин анонсировал большую работу в Африке, которая очевидно связана с Нигером и опосредованным противостоянием России с Францией за местный уран. Пригожин совершенно спокойно участвовал в саммите Россия – Африка, много времени проводил в Москве и Санкт-Петербурге. А по неофициальным данным, вообще был «прощен Путиным» за пресловутый «Марш справедливости».

События двухмесячной давности мы дополнительно разжевывать не будем, об этом писали все кому не лень. Главный вывод, что у России не было повода устранять Пригожина. Об этом нам также заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Силы, заинтересованные в ликвидации Пригожина, находятся за пределами России Фото: t.me/grey_zone

Подготовленная заранее инфоатака Запада

«Всем понятно, что для России и даже тех, кто конфликтовал с Пригожиным, его смерть совсем не выгодна. Никто не хотел делать из него мученика или икону для патриотов. Просто был отстранен, и Путин дал альтернативу бойцам «Вагнера» – Африка, Белоруссия или контракт с Минобороны», – считает Леонков.

По его мнению, силы, заинтересованные в ликвидации Пригожина, находятся за пределами России. «Они сначала мечтали, чтобы мятеж Пригожина состоялся, и жаждали гражданской войны у нас. А теперь хором обвиняют Россию во вчерашнем инциденте. Даже Байден себе это позволяет, не владея какими-либо доказательствами. Когда мы видим такую согласованность информационной атаки, становится понятно, что акция готовилась заранее. Думаю, что подготовка началась давно», – уверен эксперт.

То есть наиболее четкая версия выглядит так: теракт, заказчиком которого является Украина или коллективный Запад. Тем временем, по данным издания «Московский комсомолец», появился первый подозреваемый. Это личный пилот Пригожина и бывший учредитель «МНТ Аэро» Артем Степанов. Отмечается, что он имел доступ к самолету, а перед взрывом перестал выходить на связь. По версии СМИ, его активно разыскивают правоохранительные органы РФ.

Данная версия также указывает на запланированный давно теракт. Но вернемся к нашей версии с ответственностью Запада за произошедшее. Несколько дней назад Пригожин рассказывал о новом проекте ЧВК «Вагнер» в Африке.

«Температура +50, всё, как мы любим. ЧВК “Вагнер” проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов! Кошмарим бандосов», – говорил Пригожин.

След Запада, Франция и ситуация в Нигере

Понятно, что ЧВК принимает активное участие и в подготовке войск Нигера по отражению атаки Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), связанной со свержением президента Нигера и отказом этой африканской страны подчиняться Франции и в целом западным интересам.

«Ситуация в Нигере – еще один аргумент, что это выгодно Западу. Только пошли разговоры, что ЧВК “Вагнер” будет помогать Нигеру уйти из-под опеки Франции, как случилось то, что случилось. Очевидно, на Западе полагают, что без Пригожина “Вагнер” сойдет на нет», – считает Юрий Кнутов.

Похожего мнения придерживается и Алексей Леонков. По его словам, у ЭКОВАС не получилось организовать оперативное вторжение по простой причине. События в Нигере стали для Запада полной неожиданностью

«И теперь на Западе понимают, что не хотят повторения истории в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали. Нигер стал последней каплей. Возможно, устранение Пригожина призвано стать спусковым крючком для вторжения ЭКОВАС в Нигер. Такой активности и эффективности достичь ЧВК “Вагнер” без Пригожина будет сложно», – считает эксперт.

К каким изменениям на африканском и украинском направлениях приведет смерть Пригожина, пока неясно. Но понятно одно: выгодополучатели от предполагаемого теракта находятся за пределами России.

«То, что Франция и США заинтересованы в нейтрализации ЧВК “Вагнер”, – это точно. Они могли на коленях приползти к киевскому режиму с просьбой сделать диверсию и помочь ее организовать», – резюмировал в беседе с «Татар-информом» Юрий Кнутов.