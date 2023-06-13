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«Нас снова обманули»: Путин заявил о планах России выйти из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Польза от «черноморской инициативы» оказалась небольшой, так как украинское зерно получили только 3% беднейших стран мира, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами.
«Из всего объема поставленного зерна украинского только 3% с небольшим пошли в беднейшие страны мира. <…> Значит, 40% с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна», – сказал Путин, подчеркнув, что Киев от продажи зерна получает валютную выручку.
Россия согласилась на условия сделки, чтобы поддержать развивающиеся страны и добиться снятия санкций с сельхозсектора, однако в итоге, по словам Путина, это не осуществилось.
«Нас обманули в очередной раз», – констатировал он.
При этом глава государства подчеркнул, что в случае выхода из сделки Россия готова поддержать нуждающиеся страны и бесплатно заместить поставки, которые сейчас идут туда с Украины.
Напомним, в мае зерновую сделку продлили еще на 60 дней. В МИД России после этого призвали «максимально быстро» исправить перекосы в части вывоза российского продовольствия и удобрений.
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