Генсек ООН отказался считать миротворцами российские войска, если они появятся в Донбассе

Если российские военные отправятся в зону конфликта в Донбассе, то они не смогут считаться миротворцами. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Меня <…> беспокоит извращение концепции миротворческой деятельности. <…> Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются <…> миротворцами. Они вовсе не миротворцы», — подчеркнул генсек ООН в заявлении о ситуации вокруг Украины, опубликованном на сайте международной организации.

Кроме того, Гутерриш обратил внимание на то, что происходящее в Донбассе, несмотря на человеческие жертвы, не может рассматриваться в качестве геноцида. «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, применять которое следует в соответствии с международным законодательством. Я не думаю, это тот случай», — пояснил он.

Генсек ООН для разрешения ситуации призвал «к немедленному прекращению огня и восстановлению законности». «Нужна сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас. <…> Давно пора вернуться на путь диалога и переговоров», — предложил он.

По мнению Антониу Гутерриша, «нынешний кризис будет в конечном итоге ужасно пагубным как для Украины, так и для Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.