Путин: Переговоры с венгерским Премьер-министром прошли конструктивно

Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялась в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, рассказал после переговоров Президент России Владимир Путин.

Он заявил, что за почти пять часов им удалось обсудить почти все интересующие вопросы, а также наметить план дальнейших действий. В том числе были подробно рассмотрены вопросы сотрудничества России и Венгрии, а также результаты выполнения договоренностей, достигнутых в Будапеште в 2019 году.

«Наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу. Конечно же, рассмотрели ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе», — приводит слова главы государства РИА Новости.