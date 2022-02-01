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Политика
1 февраля 2022  20:06

Путин: Переговоры с венгерским Премьер-министром прошли конструктивно

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Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялась в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, рассказал после переговоров Президент России Владимир Путин.

Он заявил, что за почти пять часов им удалось обсудить почти все интересующие вопросы, а также наметить план дальнейших действий. В том числе были подробно рассмотрены вопросы сотрудничества России и Венгрии, а также результаты выполнения договоренностей, достигнутых в Будапеште в 2019 году.

«Наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу. Конечно же, рассмотрели ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе», — приводит слова главы государства РИА Новости.

#Владимир Путин #Венгрия #переговоры
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