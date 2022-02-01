Премьер-министр Венгрии заявил, что никто в Европе не хочет войны

Ни один из лидеров европейских стран не хотел бы начала войны, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава венгерского правительства отметил, что Евросоюз так или иначе выступает за мирные соглашения и решение конфликтов путем диалога.

Орбан также назвал свой сегодняшний визит в Россию «миссией мира».

«Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит — это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны», — сказал он.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия вместе с союзниками из Европейского Союза и Североатлантического альянса работает по «спектру» возможных санкций против России, которые могут коснуться и трубопровода «Северный поток-2» в случае ее «агрессивных действий» в сторону Украины.

В Министерстве иностранных дел России ранее неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Москва не собирается никому угрожать.

Ранее Владимир Путин заявлял, что о планах российского «вторжения» на Украину говорят уже с 2020 года, тем не менее этого до сих пор не произошло. К тому же страна не раз подчеркивала, что никаких планов нападения у нее нет и не может быть.