«Пусть рождественская звезда принесет мир и согласие»: в Челнах отметили Рождество

Сегодня на площади перед дворцом культуры «Энергетик» в Набережных Челнах царила по-настоящему волшебная атмосфера. Жители города собрались на концертную программу «Под сиянием Рождественской звезды», подготовленную творческим коллективом ДК «Энергетик».

Со сцены звучали душевные песни и трогательные слова о самом главном – о мире, надежде и любви, которые несет в мир праздник Рождества.

С теплыми пожеланиями к челнинцам обратился глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Заслуженный работник культуры республики Гульзада Рзаева погрузила собравшихся в историю Автограда, напомнив, что в 2026 году Набережные Челны отметят свое 400-летие.

Ранее жителей города с Рождеством Христовым поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Пусть рождественская звезда принесет в каждую семью мир и согласие, наполнит дома уютом и благополучием, подарит крепкое здоровье и неиссякаемую энергию для новых свершений. Пусть вера в лучшее помогает преодолевать все трудности, а светлый дух Рождества вдохновляет на добрые дела и поступки», – отметил Наиль Магдеев.