Общество 6 января 2026 21:26

Бой валенками, чай и блины: в Челнах прошел зимний фестиваль «Курше»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В микрорайоне Бумажников города Набережные Челны состоялось мероприятие в рамках зимнего фестиваля «Курше».

Украшением праздника стал концерт артистов культуры «Кызыл тау». Их выступления создали праздничную атмосферу и подняли настроение гостям.

На фестивале можно было не только смотреть концерт, но и активно участвовать в программе. Для детей и взрослых организовали национальные игры. Особый интерес вызвали традиционные состязания – бой мешками и валенками.

Гостей угощали ароматным чаем и блинами.

Фестиваль прошел под девизом «Давайте дружить – Әйдәгез, дуслашыйк!». Организатором праздника выступил ТОС «Бумажник».

Фестиваль «Курше» был организован благодаря победе в грантовом конкурсе, запущенном по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова весной 2025 года.

Средства получили территориальные общественные самоуправления Комсомольского района – «Бумажник», «Балкыш» и «Парковый», чтобы подарить жителям хорошее настроение и укрепить соседские связи.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

