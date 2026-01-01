news_header_top
Общество 1 января 2026 17:04

В Набережных Челнах в одном парке собрали Дедов Морозов

В парке культуры и отдыха «Победа» прошло новогоднее кругосветное путешествие — для жителей и гостей города организовали театрализованную интерактивную программу «Вокруг света с новогодним приветом» в рамках зимнего фестиваля «Курше».

Главными гидами праздника стали Деды Морозы из разных уголков Поволжья и других стран. Зрители увидели представление от артистов ДК «КАМАЗ», участвовали в интерактивных играх, выбирали подарки на ярмарке и делали фотографии с целой командой зимних волшебников.

Праздник объединил гостей и участников общей новогодней атмосферой и подарил настроение ожидания чуда и радости.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

