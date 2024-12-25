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«Пусть мечты сбудутся!»: Минниханов поздравил детей Татарстана с наступающим Новым годом
Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографиями с Республиканской новогодней елки и поздравил всех детей Татарстана с наступающим Новым годом.
«Почти 17 тысяч детей со всего Татарстана посетили сегодня Республиканскую новогоднюю елку! Среди них дети участников специальной военной операции, с которыми удалось пообщаться отдельно, а также ребята, проявившие себя в науке, спорте, культуре и общественной деятельности», — заметил Рустам Минниханов.
«Мы гордимся, насколько богат Татарстан умными, талантливыми, одаренными детьми. Мы гордимся каждым из вас!» — подчеркнул он.
«Татарстанның барлык малай һәм кызларын якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме белән котлыйм! Әти-әниләрегезнең сүзләрен тыңлагыз, тырышып укыгыз, сау-сәламәт һәм бәхетле булыгыз! Барлык өметләребез һәм тырышканыбыз аларга бәйле. Хыяллары тормышка ашсын! (в переводе с татарского —„Поздравляю всех мальчиков и девочек Татарстана с наступающим Новым годом! Слушайте родителей, усердно учитесь, будьте здоровы и счастливы! От них [детей — прим. Т-и] зависят все наши надежды и усилия. Пусть мечты сбудутся!“)» — заключил Раис РТ.
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