«Вы - будущее страны»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

В «Татнефть арене» в Казани завершилось первое представление Республиканской ёлки. Напомним, что всего в городе будет два представления. Также планируется, что елку посетят в общей сложности более 17 тыс. человек.

«Новый год - самый долгожданный, яркий и семейный праздник. Для Татарстана 2024 год ознаменован важными победами и достижениями. Республиканские студотряды и юнармейцы стали лучшими в стране. Наши ребята стали победителями и лауреатами международных олимпиад и форумов. Мы гордимся каждым из вас. Очень многое мы делаем для развития инфраструктуры, чтобы вы могли развиваться и получать новые знания. Дорогие ребята, умейте дружить, поддерживать друг друга в любой ситуации. Вы - будущее нашей страны и республики», - сказал ребятам Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Отдельно он обратился к приглашенным на республиканскую ёлку детям участников СВО.

«Ваши папы - настоящие герои. Ими гордится республика и вся страна. Мы благодарны им за верную службу Отечеству, их подвиг, мужество и патриотизм», - отметил Раис РТ.

Он напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Татарстане пройдет много тематических мероприятий, идеи для которых ждут в том числе от молодых ребят.

Сюжет самого представления проходит в «Стране времени», где всем управляют древние часы. А главные герои учатся в школах разума и чувства. Они встречаются каждый год, чтобы выявить лучшего среди них. Для этого ребята ломают волшебные часы и ищут способ починить их. На пути школьники встречают сказочных персонажей, которые помогают им исправить ошибки, обрести уверенность в себе и определиться со своим призванием.

«Самая главная мысль новогоднего представления в этом году – надо дружить и саморазвиваться. Несмотря на риски и угрозы, которые встречаются в жизни каждого, все равно нужно верить в чудо и добро, которое всегда побеждает зло», – добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Среди приглашенных: ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети с ОВЗ и те, кто прекрасно показали себя в спортивных соревнованиях и интеллектуальных олимпиадах, а также чады участников СВО.

Как рассказали сами ребята «Татар-информу», многие дети знали о масштабном новогоднем предоставлении, которое ежегодно устраивают в «Татнефть арене», и мечтали сюда попасть. К примеру, восьмилетняя Камила Загидуллина из Казани давно хотела попасть на Республиканскую ёлку, и в этом году ей это удалось.

«Очень хотела попасть на Республиканскую ёлку. Я занимаюсь гимнастикой, и недавно на международных соревнованиях в Москве заняла первое место. Я хочу в будущем стать великой чемпионкой и выигрывать все турниры», - поделилась девочка.