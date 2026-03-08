«Пусть будут улыбки на ваших лицах»: Минниханов разместил видеопоздравление с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов разместил на своих страницах в социальных сетях видеопоздравление с Международным женским днем.

«Кадерлеләребез, сезне язның иң матур бәйрәме – Халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм! Йөзләрегездә елмаю, күңелләрегездә шатлык, гаиләләрегездә тынычлык булсын (в переводе – „Дорогие наши, поздравляю вас с самым красивым весенним праздником – Международным женским днем! Пусть будут улыбки на ваших лицах, радость в ваших сердцах, спокойствие в ваших семьях“)» – написал Раис РТ на татарском в своем канале в MAX.

«Дорогие наши, любимые, с Международным женским днем! В этот весенний день желаю вам чудесного настроения, счастливых улыбок и благополучия. С праздником!» – немного другими словами повторил Рустам Минниханов это поздравление на русском языке.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.