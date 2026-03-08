Мухаметшин – женщинам по случаю 8 Марта: Вы наполняете жизнь красотой, заботой и любовью

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жительниц республики с Международным женским днем в своем блоге в MAX.

«Дорогие и милые женщины! Примите мои искренние поздравления с самым красивым, ярким, добрым и нежным праздником в году – Международным женским днем!» – написал политик.

По словам Мухаметшина, 8 Марта – «особенный день, наполненный теплом и благодарностью, уважением и признательностью». «Вы наполняете нашу жизнь красотой, заботой и любовью, храните семейные традиции, воспитываете детей и при этом добиваетесь впечатляющих успехов в профессиональной деятельности. В наше непростое время вам удается хранить такие непреходящие ценности, как надежный семейный тыл, тепло домашнего очага, помощь и поддержка близких», – подчеркнул он.

«Кадерле хатын-кызлар, сезне бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйм, сәламәтлек, шатлык-куанычлар телим. Сез һәрвакыт якыннарыгызның игътибарын, яратуын тоеп, бәхетле булып яшәгез (в переводе – „От всей души поздравляю вас с праздником, дорогие женщины, желаю здоровья, счастья и благополучия. Пусть вы всегда чувствуете внимание, любовь близких, испытываете счастье“)» – добавил Фарид Мухаметшин.

«Бәйрәм белән! С празником!» – заключил Председатель Госсовета РТ.